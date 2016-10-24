Almanya olgun güzellerini seçiyor

ALMANYA’DA güzellik yarışması organizasyonu ‘Miss Germany Corporation’ (MGC), 31 Ekim Pazartesi akşamı beşinci ‘Miss 50+ Germany 2017’ (Almanya 50 yaş üstü güzellik yarışması) düzenleyecek.



Bu yıl 50 yaş üstü, olgun kadın güzellik yarışması için 509 kadın müracaat etti.Yapılan ön elemelerde büyük final için 20 aday seçildi. Final bir hafta sonra, Berlin Mercur Otel’de yapılıyor.

Podyuma yöresel kostümlerle çıkacak olan olgun kadınlar jürinin oylarını kazanmak için yarışacak. Hessen eyaletinden seçilen ve hosteslik yapmakta olan 2016 kraliçesi Martina Selke (56) 31 Ekim Pazartesi akşamı tacını 2017 yılının ’50 yaş üstü olgun kadın güzellik kraliçesine’ devredecek.

Podyuma çıkacak adayları modellik çekimleriyle birlikte 10 bin Euro değerinde ödül bekliyor.

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