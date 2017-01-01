Alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Ortaköy’deki ünlü eğlence merkezi Reina’ya yapılan saldırıyla ilgili gelen son dakika haberlere göre hayatını kaybeden 19 kişinin ismi belli oldu.

Reina’ya yapılan alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli olmaya başladı. Adli Tıp kayıtlarına göre hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde: Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak), Ahmed İsam, Basma Abourazaq Teröristin gece kulübüne giriş anı böyle görüntülendi

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