Ala’dan Fuat Avni açıklaması

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbesi’ni Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Fuat Avni’nin bir kişi olmadığını vurgulayarak, “Onların bir kısmı içeride, bir kısmı da yakalanacak. Cihazları koyanlar tespit edildi hepsi içeride, ikisi de yurt dışında kaçmıştı. Bulgaristan’a kaçmışlardı, girişimlerde bulunarak oradan alındı. Tespit edilenler alınıyor, daha tespit edilecek” dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Fuat Avni ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Ala, şunları söyledi:

“Fuat Avni sosyal medyada olan, kaç kez soruşturma açıldı gönderildi, tespit edilenler alındı edilmeyenler yurtıdışında belki başkaları da vardır tespit edilemeyenler, bu çok yönlü biliyorsunuz başka ülkelerden de yapılabiliyor; ancak zorlayarak bu kadar işletebiliyoruz.

Fuat Avni basit bir sorudur, basit bir cevabı vardır. Bu bir kişi değil, bu kadar devlet bilgisini bir kişi vermiyor. İmamlarıyla alınıyor onların da bir kısmı içeride, bir kısmı da yakalanacak. Cihazları koyanlar tespit edildi hepsi içeride, ikisi de yurt dışında kaçmıştı. Girişimlerde bulunarak, Bulgaristan’a kaçmışlardı oardan bunlar alındı. Avrupa’da dolaşıyorlardı. Tespit edilenler alınıyor, daha tespit edilecek.”

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