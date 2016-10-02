Akar’ın eşinden 15 Temmuz’a ilişkin ilk açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, gazetecilerin soruları üzerine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar 15 Temmuz gecesini anlattı.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM’de verilen resepsiyona askeri yetkililer eşleriyle tam kadro katıldı. Şule Akar gazetecilere 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Şule Akar ilk aşamada o geceyi unutmak istediğini belirterek gazetecilerle sohbet etmek istemedi. Ancak gazetecilerin ‘geçmiş olsun’ dileğini iletmesi üzerine sohbeti sürdüren Şule Akar “O olayı unutmak istiyorum. Arkadaşlarımla bile bu olayı konuşmak istemiyorum” dedi. 15 Temmuz gecesi evde tek başına olduğunu ifade eden Akar, sözlerini “Önce terör saldırısı oluyor sandım, onu engellemeye çalıştıklarını düşündüm” şeklinde sürdürdü. Akar daha sonra kibar bir şekilde hatırlamak istemediğini belirterek sohbeti tamamladı.

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