Akar’ı Gülen ile o isim görüştürecekmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Harun Biniş’in darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağını sağladığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kabul etmesi durumunda da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç’in yürüttüğü “darbe girişimi gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle ilgili” soruşturmada önemli bilgi ve delillere ulaşıldı.

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptolu telefonların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik 28 kişi hakkında açılan davanın sanıklarından olan Harun Biniş’in, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü’nde görüntüleri ortaya çıktı.

Tıpkı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kazan’a “arsa bakmaya gittiğini” söyleyen Biniş’in, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağını sağladığı, Genelkurmay Başkanı Akar’ın kabul etmesi durumunda da Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi olduğu belirlendi.

Açıktan atamayla TİB’de işe başlayan Biniş’in, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski istihbaratçı Basri Aktepe ile yakın ilişkisi olduğu belirtildi.

Aktepe’nin Teknik Daire Başkanlığı döneminde uzman olan Biniş, 17-25 Aralık sonrasında dinlemelerin merkezi olan birimde çalıştı.

İnternet alt yapı dinleme sistemleriyle ilgili bir proje ile görüşmelere ilişkin canlı takip amacıyla kullanılan kritik bir projede de görev aldığı öğrenilen Biniş, kurumdan kendisi istifa edip ayrıldı ve bir teknokentteki şirkette çalışmaya devam etti.

TİB’de çalıştığı dönemki çalışma arkadaşları, Biniş’in “insanlara tepeden bakan, ketum, üst düzey olduğu izlenimi veren” birisi olduğunu değerlendirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece, 143. Filoda bulunan Biniş, savcılık ifadesinde, darbe olacağına inanmadığı için Ankara’da olan olayları ciddiye almadığını ve o gece yatıp uyuduğunu söyledi.

“Darbeye teşebbüs eyleminin en karışık yerlerinden biri olan Kazan’a neden gittiği” sorulan Biniş, “Darbeye teşebbüs eyleminde en karışık yerlerden biri olduğunu daha sonradan öğrendiğim Kazan’a gittim, çünkü arkadaşımla önceden sözleşmiştik. Bu nedenle ben, eşim bana olayları anlatmasına rağmen dikkate almadan arsa bakmaya gittim” karşılığını verdi.

Biniş, devlet büyüklerinin kullandığı kriptolu telefonların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik 28 kişi hakkında açılan davanın da sanıkları arasında yer alıyor.

Adil Öksüz

FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı” olduğu değerlendirilen, darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü civarında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve kayıplara karışan Adil Öksüz’ün, Kaynak Kağıt AŞ’nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz ile darbe girişimini Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo’dan yönettiği tespit edildi.

Öksüz’ün, Batmaz ile 11 Temmuz’da ABD’ye gittiği belirlendi. Öksüz’ün Batmaz ile 13 Temmuz’da Türkiye’ye döndüğüne ilişkin Atatürk Havalimanındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

FETÖ’nün ve darbe girişiminin “sır kutusu” Öksüz için İçişleri Bakanlığı 4 milyon 680 bin lira ödül koydu. Öksüz, 107 gündür aranıyor.

Kemal Batmaz

FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ’nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz’ın, 1 Ağustos 1992’de FETÖ’ye ait bir kurumda çalışmaya başladığı, sigorta kaydının ise 1 Nisan 1996’da Nil İç ve Dış Ticaret AŞ’de gözüktüğü tespit edildi.

Personel dosyasındaki kayıtlara göre, 22 Ağustos 2001-30 Haziran 2005 tarihlerinde Kaynak Dış Ticaret AŞ’de ve 1 Temmuz 2005-20 Temmuz 2015 tarihlerinde Kaynak Kağıt AŞ’de genel müdür olarak çalışan Batmaz’ın 20 Temmuz 2015’te işten çıkarıldığı öğrenildi. Batmaz’ın, Kaynak Medya’ya da vekaleten genel müdür pozisyonunda baktığı belirtildi.

Ayrıca Batmaz’ın, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret AŞ ile Garnet Tıbbi ve Teknik Sistemler AŞ firmalarında ortak olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu, Pozitif Yaşam Sağlık ve Bilgisayar Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinde de hissesi bulunup bu hisselerini 31 Temmuz 2015’te başka bir kişiye devrederek şirketten ayrıldığı öğrenildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail