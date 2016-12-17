AK Partili vekilden şehit sayısıyla ilgili açıklama

Erciyes Üniversitesi yakınındaki patlamanın, ilk bilgilere göre bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştiği öğrenildi. Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, A Haber canlı yayınında saldırıda resmi olmayan bilgilere göre 9 şehidimizin olduğunu açıkladı. Hastanelerde yaralılar için kan bağışı anonsu yapıldı. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti.



ACI HABERİ MİLLETVEKİLİ VERDİ

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, A Haber canlı yayınında saldırıda resmi olmayan bilgilere göre 9 şehidimizin olduğunu açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de “Patlama, hastaneye yakın bir yerde gerçekleşti. Asker ve emniyet, terörün daima hedefindedir. Bu bizi şaşırtmamalı. Üzücü tabi, orada gencecik insanlarımızı kaybettik” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI VE ÇEVRE BAKANI OLAY YERİNE GİDİYOR

Kayseri AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin gittiğini belirtti. Dedeoğlu, yaralı sayısının 15-20’ye yakın olduğunun belirtildiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da patlamanın gerçekleştiği Kayseri’ye gittiği belirtildi.

ERDOĞAN, AKAR’DAN BİLGİ ALDI

CNN Türk Muhabiri Murat Pazarbaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dan bilgi aldığını söyledi. Pazarbaşı, benzer şekilde Başbakan Binali Yıldırım’ın da Genelkurmay Başkanı Akar’dan ve ilgililerden bilgi aldığını belirtti.

MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti.

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