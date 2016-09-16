AK Partili siyasetçiyi öldüren teröristler hakkında flaş gelişme !

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, AK Partili siyasetçi Ahmet Budak’a saldırı düzenleyen 5 PKK’lı terörist öldürüldü.



Hakkari Şemdinli’de düzenlenen operasyonda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin, AK Partili siyasetçi Ahmet Budak’ı öldüren kişiler olduğu belirtildi.

ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Hakkari Şemdinli’deki Tuğlu, Çatalca, Soğuksu, Güvenli ve Erdemli bölgesinde ‘Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete’ operasyonu devam ediyor. Bölgedeki uzak tepelere kaçtıkları tespit edilen PKK’lı teröristler topçu atışı ile ateş altına alındı.



SALDIRI DÜZENLEDİLER

PKK’lı teröristlerin 2 el yapımı patlayıcılarla saldırıda bulundu. Saldırıda şehit ve yaralanan olmadığı belirtildi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan diğer bilgilere göre; Göl Tepe’de 2 ve Siyah Tepe’de 3 olmak üzere 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilenPKK’lı teröristlerin Şemdinli’de AK Partili siyasetçi Ahmet Budak’a saldırı düzenleyenler olduğu belirtildi.

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