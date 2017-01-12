AK Partili kadınlar sahaya iniyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum için sahaya inmeye hazırlanıyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 81 ilde ve ilçelerde, beyin fırtınası çalışması gerçekleştirdiklerini, buradaki amaçlarının politika üretmek olduğunu ifade etti.

Çam, bir yıllık süre içinde ülkedeki konulara vakıf olmak, fikirlerin oluşmasını sağlamak, farkındalığı artırmak, kadınlarla ilgili politikaları kadın kolları olarak üretmek amacıyla beyin fırtınaları yaptıklarını anlattı.

Bunun nasıl yapılacağını öğrettiklerini, şimdi geri dönüşlerin alındığını aktaran Çam, ham fikirlerin Genel Merkeze geldiğini, Ar-Ge birim başkanlığında bu fikirlerin değerlendirilip, rapor haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Çam, sadece seçimlerde ortaya çıkan bir kadın kolları teşkilatı olmadıklarını belirterek, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili geçen ay çalışma yaptıklarını anlattı.

Referandumdaki argümanlarını kadınlarla belirlediklerini dile getiren Çam, gelecek hafta bölgesel toplantı yapacaklarını, anayasa ve teşkilatların motivasyonunu artırmaya ve bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik bir çalışma gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çam, bütün illerde eşzamanlı eğitim vereceklerini, teşkilat eğitimlerinin seçime yönelik olacağını, kriz çözme ve motivasyonla ilgili kişisel gelişim semineri düzenleneceğini kaydetti.

Referanduma hazır olduklarını dile getiren Çam, müşahitlerin, sandık başında duracak kişilerin revizyonunu yaptıklarını vurgulayarak, “Birebir onlardan irtibat, iletişim noktalarını aldık.” dedi.

Çam, “Şu anda sadece startı bekliyoruz. Düğmeye basıldığı tarih belli olduktan sonra sahaya inebilecek durumdayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail