AK Partili Kadın Vekiller Ata’nın huzurunda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti’li kadın milletvekilleri, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Kaya başkanlığındaki AK Parti’li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kaya’nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçen Kaya, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kaya, deftere şunları yazdı:

“Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, milletimiz adına demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Bugün kadınlar elde ettikleri demokratik haklar neticesinde siyasi, ekonomik ve kültürel hayatın içinde başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Toplumsal kalkınmanın, tarih, kültür ve medeniyetimizin öznesi olan kadınlar, 15 Temmuz’da vatanımızı ve bayrağımızı savunmak için verilen mücadelenin en ön saflarında yer alarak, milli iradenin ve özgürlüğümüzün teminatı olmuşlardır.

Bu bilinçle genç Türkiye Cumhuriyetini, ilim ve irfanla, işaret ettiğiniz çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmeye devam edeceğiz. Aile ve toplumun temeli olan kadın evde, iş yerinde, siyasette, ekonomide karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmeyi sürdürecektir. Ülkemizde son yıllarda uygulanan politikalarla, kadının sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik güçlü adımlar atılmıştır.

Siyasi ve hukuki alanda atılan bu adımlar kuşkusuz kadınlarımızı cesaretlendirmiş, müreffeh Türkiye’nin inşasında biz kadınlara güç vermiştir. Tüm çabamız kadına karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak, toplumda adalet duygusunu güçlendirmektir. Bizler bu amaçla demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Zatıalinize, aziz milletim ve tüm kadınlar adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun.”

KAYNAK: AA / Muhabir:Sefa Şahin

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