AK Parti’den seçimler için flaş teklif

İktidar 2019’da iki seçim istemiyor ama Anayasa yerel seçim tarihinde değişikliğe engel. AK Parti iki seçimi zorunlu kılan hükmü kaldırmak için öneri götürecek.



İktidar 2019’da iki seçimin bir arada olmasını istemiyor. Bu düşüncesini gizlemedi, muhalefete önerdiği farklı formüllerle sonuca ulaşmaya çalıştı. Ancak muhalefetin karşı çıkması ve geçmişte bu konuda alınmışAnayasa Mahkemesi kararlarının bulunması nedeniyle olası hale gelemedi.

Çünkü yerel seçim tarihiyle oynamak Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte aldığı farklı iki kararından dolayı imkânsız…

Milletvekili genel seçimini ileri bir tarihe ötelemek de eğer “savaş veya doğal afet gibi” durumlar söz konusu değilse mümkün olmuyor.

AK PARTİ’DEN YENİ FORMÜL

AK Parti de sorunu aşmak için yeni bir formül geliştirmiş. Üç partili komisyonun üzerinde uzlaştığı 7 maddelik anlaşma metnini görüşmek üzere bir araya gelecek üç parti liderinin zirvesinde de masaya getirme kararı almış.

ÖNERİ BU HAFTA

Muhtemelen bu hafta yapılacak zirveye sunulacak düzenleme, Anayasa’nın Mahalli İdareler ile ilgili 127. maddesinin bir bendinde düzenleme içeriyor.

Maddenin 1995’te eklenen bendi şu hükmü taşıyor:

“Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.”

Mahalli seçimlerin zamanıyla oynanmasına engel bulunduğu için bu yerel seçim tarihinemilletvekili seçimini çekmek şeklinde gerçekleşiyordu.

Maddeye 1995 yılında eklenen hükmün amacı da, “birbirine yakın iki seçimi masraflı olmaktan çıkarmaktı”…

O tarihten sonra uygulama pratiği olmadı.

Ancak Meclis seçim kararı alırken, bu hükmü göz önünde tutarak tarihini belirledi.

2019 AYRIMI

Meclis’in önüne bu hüküm 3.5 yıl sonra tekrar çıkacak. Çünkü üç seçim 2019’da çakışıyor; bu durumda milletvekili genel seçimi ile yerel seçimin birlikte yapılması zorunlu olacak.

İşte iktidar partisi de bu durumdan kurtulmak için Anayasa’ya 127. maddenin 1995’te eklenen iki seçimin bir arada yapılmasını zorunlu kılan hükmünü ortadan kaldırmak için muhalefete öneri götürme kararı aldı.

AK Parti’nin önerisi, ilgili maddenin Anayasa yerine Seçim Kanunu’na taşınması yönünde; yani iki seçimin birleşip birleşmeyeceğine kanun gereği Meclis karar verecek.

Maddenin bu dönem değişmesini istemelerindeki neden de seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin ancak bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamaması. O nedenle de “gündemi, seçim propaganda araçları ve yöntemi, söylemleri farklı olan iki seçimi ayırmaya” ilişkin değişikliği bu dönem gerçekleştirmek istiyorlar.

Aktardıklarına göre üzerinde uzlaşılan 7 maddenin ötesinde, eklenmesi muhtemel başka maddeler de var. Örneğin, “savunmanın da yargının asli unsuru haline getirilmesine” ilişkin düzenlemeye AK Parti, “Emin olamadık, liderlere bırakalım” diyerek metin dışına çıkarmıştı; bu hükmü tekrar pakete koyma kararı almışlar.

Beklentileri, askeri yüksek yargının kaldırılmasıyla Anayasa Mahkemesi üyelerine ilişkin zorunlu düzenlemeler de eklendiğinde 15 kadar madde değişikliğini Meclis’ten geçirmek.

Bu 15 yıl sonra Meclis referanduma gerek duymadan birlikte değişimi yapacak. Toplumsal uyum ve birlikteliğe katkı verecek… Kaynak: Habertürk

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