AK Parti İl Kadın Kolları’ndan aşure ikramı

AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı, cuma namazı sonrasında halka aşure ikramında bulundu.



AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti İl Kadın Kolları’nın, muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği programla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda halka aşure ikramında bulunduğu bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, il ve kadın kolları yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşen programda, aşure ikramlarının birliktelik ruhunun yüzlerce vatandaşla paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Cemalettin Torun, içinde bulundukları mübarek günlerin beraberinde getirdiği birlik ve beraberlik ruhunu, halkla paylaşmanın sevincini yaşadığını söylediği bildirildi.

İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu’nun ise muharrem ayının ve aşurenin tüm yurda ve islam alemine bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini dilediği aktarıldı.

Açıklamada Kapıcıoğlu’nun, “Bugün de bu manevi coşkuyu Bursa halkı ile paylaşıyoruz. Bu ay bereket, birlik, beraberlik ayı. İnşallah bu mübarek günler kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

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