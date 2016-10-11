AK Parti İl Kadın Kolları’nda yeni yürütme kurulu belirlendi

AK Parti İl Kadın Kolları’nda geçtiğimiz haftalarda Gülten Kapıcıoğlu’nun başkanlığa getirilmesinin hemen ardından yönetim kurulu kurulmuştu. Yönetim kurulunu oluşturur oluşturmaz çalışmalarına başlayan Başkan Kapıcıoğlu, yardımcılığını üstlenecek yürütme kurulunu oluşturan isimleri belirledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kapıcıoğlu, yeni yürütme kurulunun hayırlar getirmesini dileyerek, Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kadın kollarının, partilerinin ve Bursa teşkilatlarının en büyük destekçisi olacağını belirtti.

Öte yandan yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:

Gülten Kapıcıoğlu – İl Kadın Kolları Başkanı

Dilşad Kafadar – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Arzu Uray – Teşkilat Başkanı

Havva Karaman – Seçim İşleri Başkanı

Ayşegül Seyran – Tanıtım ve Medya Başkanı

Sevcan Topaloğlu – Dış İlişkiler Başkanı

Nazife Arık – Sosyal Politikalar Başkanı

Betül Şenlik – Yerel Yönetimler Başkanı

Sevil Şevik – Ekonomi İşler Başkanı

Fatma Betül Şensoy – Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Zübeyde Serbest – Mali ve İdari İşler Başkanı

Seçil Kılınç – AR-GE Başkanı

Selma Türk Ayçetin – İnsan Hakları Başkanı

Özlem Sidat – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

Zeliha Colfaoğlu – İl Sekreteri

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