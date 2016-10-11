AK Parti İl Kadın Kolları’nda yeni yürütme kurulu belirlendi
AK Parti İl Kadın Kolları’nda geçtiğimiz haftalarda Gülten Kapıcıoğlu’nun başkanlığa getirilmesinin hemen ardından yönetim kurulu kurulmuştu. Yönetim kurulunu oluşturur oluşturmaz çalışmalarına başlayan Başkan Kapıcıoğlu, yardımcılığını üstlenecek yürütme kurulunu oluşturan isimleri belirledi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kapıcıoğlu, yeni yürütme kurulunun hayırlar getirmesini dileyerek, Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kadın kollarının, partilerinin ve Bursa teşkilatlarının en büyük destekçisi olacağını belirtti.
Öte yandan yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluştu:
Gülten Kapıcıoğlu – İl Kadın Kolları Başkanı
Dilşad Kafadar – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
Arzu Uray – Teşkilat Başkanı
Havva Karaman – Seçim İşleri Başkanı
Ayşegül Seyran – Tanıtım ve Medya Başkanı
Sevcan Topaloğlu – Dış İlişkiler Başkanı
Nazife Arık – Sosyal Politikalar Başkanı
Betül Şenlik – Yerel Yönetimler Başkanı
Sevil Şevik – Ekonomi İşler Başkanı
Fatma Betül Şensoy – Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Zübeyde Serbest – Mali ve İdari İşler Başkanı
Seçil Kılınç – AR-GE Başkanı
Selma Türk Ayçetin – İnsan Hakları Başkanı
Özlem Sidat – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
Zeliha Colfaoğlu – İl Sekreteri