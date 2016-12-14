AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç 2017 bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, TBMM Genel Kurulunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Vekil Gözgeç Öncelikle İstanbul Beşiktaş’taki hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Vekil Gözgeç konuşmalarına bu şekilde devam etti; “Bir ülkede ilmin gelişmesi, istikrarın devamı ancak güven unsurunun tesisine bağlıdır. Asıl olan, öncelikle milletin devletine, devletin milletine güvenidir. AK PARTİ’nin en önemli vizyonu ve misyonu devlet-millet kaynaşmasını sağlamak olmuştur.

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç diyor ki: “İnanılan ve onun için çaba sarf edilen ütopya, ütopya olmaktan çıkar.” Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, AK PARTİ ailesinin samimi çalışmaları, milletimizin liderine olan güveni ve gönül bağı sayesinde ütopyalar hayat bulmuş, gerçek olmuştur. Bu güven sayesindedir ki cumhurun başı 15 Temmuzda “Milletin iradesinden başka güç tanımıyorum.” dediğinde, milletimiz canı pahasına vatanına, bayrağına, demokrasiye sahip çıkmıştır. Güveni milletin dışında arayanların, isteklerini halka zorla kabul ettirmeye alışmış olanların, “Çobanın oyuyla benim oyum bir olur mu?” diyerek halkı küçümseyenlerin, bu güven ve gönül birlikteliğini anlamalarını bekleyemeyiz. Milletimizde bu inanç ve güven var oldukça hayal etmeye devam edeceğiz inşallah.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın “Hayal et, geleceğin dünyası senin hayallerinle gerçekleşsin.” anlayışıyla yeni ve ileri teknolojinin üretilmesi hedeflenmiştir. 2015 yılında AR-GE harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış göstermiştir. Harcamaların yarısını özel sektör, yüzde 40’ını da üniversitelerimiz gerçekleştirmiştir. Özel sektöre, girişimcilere, üniversitelere, akademisyenlere ve öğrencilerimize yönelik destek modelleri sürekli geliştirilmektedir. Teknogirişimci gençlere 150 bin liraya kadar teknogirişim desteği verilmektedir. 51 tanesi aktif hâle gelmiş 64 teknoloji geliştirme bölgeleri, 310 AR-GE merkezleri yanı sıra Bakanlığa bağlı kuruluşlardan TÜBİTAK’ın, KOSGEB’in önemli destek programları bulunmaktadır. SAN-TEZ Programı kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsallaştırılması, yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans, doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması, dördüncü sanayi devrimiyle ilgili bir platform oluşturulması, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yasalaşması, üretim, reform paketi gibi atılacak yeni adımlar bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemine büyük güç katacaktır.

Bursa’daki sanayi ve teknolojik gelişmelerine de değinen Gözgeç; Sanayimizin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa tarihî kimliği, kültürel mirası, tarım ve sanayideki büyüme dinamizmiyle ülke ekonomisine büyük katkı koymaktadır. Özellikle sanayi alanında Bursa denince akla gelen sektörler olan otomotiv, tekstil ve hazır giyim ülke sanayisinin önemli sektörleri durumundadır. Bursa’da 1 teknoloji geliştirme bölgesi, 44 AR-GE merkezi bulunmakta, AR-GE merkezlerinde Bursa ikinci sıradadır. Yine, Türkiye’nin ilk yerli ipekböceği tramvayı Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğüyle özel sektör tarafından Bursa’da üretilmektedir. Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı otomotiv test merkezi Yenişehir ilçemizde kurulacak olup 2017 yılında çalışmalara başlayacaktır.

Yine, ilk tasarım merkezi belgesi Bursa merkezli bir firmaya verilmiştir. SAN-TEZ Programı kapsamında Uludağ Üniversitesinde hâlen 35 proje üretilmektedir. Bilim ve teknoloji merkezimiz geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı koymaktadır. Yine, Bakanlığımızın yerli marka otomobil projesinin gerçekleşmesi otomotiv sektörüne çok daha büyük güç katacaktır. Bu süreçte yerli marka otomobil tasarım ve üretimine Bursa’mızın öncülük edeceğine yürekten inanıyorum.

Milletvekilleri Gözgeç sözlerine bu şekilde son verdi; “Tarih sadece sürekli değişimin değil aynı zamanda ve devamlı olarak imkânsız ve beklenmeyenlerin gerçekleşmesinin hikâyesidir.” der bilge kral. Bizim hikâyemizin kahramanları zorluklar karşısında yılmayan, imkânsız görüneni ve beklenmeyenleri gerçekleştirecek gücü kendisinde taşıyan asil milletimizdir diyor. Hayallerimizi gerçekleştirmede önemli rol oylayan Sayın Bakanımız Faruk Özlü ve tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyor, bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

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