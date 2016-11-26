AK Kadınlardan kadına yönelik şiddete tepki

AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, il ve ilçe yönetimlerinden bayanların katılımları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen açıklamada Başkan Kapıcıoğlu, kadını Allah’ın emaneti olarak gören bir dinin mensupları olarak bizi biz yapan değerlerin korunması ve güvence altına alınması ile insan hakları konusunda ciddi bir adımın atılmış olacağını belirtti.

Kadın ve erkeklerin insan hakları konusunda eşitliğine vurgu yapan Başkan Kapıcıoğlu, bu gerçekle hareket edildiğinde başta şiddet olmak üzere bir çok sorunun çözüme kavuşacağını belirterek, “Hak ve adalet gibi özümüzde bulunan değerler toplum tarafından güvence altına alındığında şiddete karşı amacımıza ulaşmış olacağız” dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimine çeşitli sorumlulukların düştüğünü hatırlatan Kapıcıoğlu;

“Kadınlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin önlenmesinin yanında iyi örnekleri de toplumda yaygınlaştırarak kadının varlığına yaraşır temsil imkanını gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. İyi örneklerin toplumda yaygınlaşmasıyla beraber kötünün kendine yer bulamayacağı bir dünya düşünce ve temennisiyle yolumuza devam etmeliyiz. Kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetin hiçbir şekilde hoş görülmediği bir toplum oluşturmak bizim elimizde!’

Açıklamaların ardından AK Partili bayanlar, Demokrasi Meydanı’nda baylara karanfil dağıtarak, günün ve konunun önemine vurgu yaptı.

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