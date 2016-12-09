AK Kadınlar esnafı ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın 1. Sanayi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri sanayide çalışan kadın esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kadınlara çiçek hediye eden Sarıbaş, “Kadınlarımız artık heryerde, en zor işleri bile başarabiliyorlar” dedi.

Kadınların her alanda olmalarından duyduğu mutluluğu dile getiren Sarıbaş, “Kadınlarımız her alanda başarılı olabildiklerini kanıtlamışlardır. Evde bebek bakımından sanayide kaporta tamirine kadar tüm işleri başarıyla yerine getirebiliyorlar. Bizler de AK Kadınlar olarak hemcinslerimizi ziyaret ederek onlara moral vermek, sorunlarını dinleyip çözüm yolları bulmak ve en önemlisi zor mesleği başardıklarından dolayı kutladık” dedi.

Sarıbaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden sanayi çalışanı kadınlar, “Bizler hem evimizde çocuklarımıza annelik, hem de sanayide erkek mesleği olarak bilinen bir çok işi başararak işimizi yapıyoruz. Kadın isterse her şeyi başarabilir, yeter ki yapmak istesin. Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz. Bizleri unutmadılar” diye konuştular.

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