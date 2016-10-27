Ailesi ondan gelecek güzel haberi bekliyor

Bursa’nın Kestel İlçesi’nde oturan Zeki ve Reziye Susam çifti, 50 gün önce kaybolan zihinsel engelli kızları 30 yaşındaki Dilek Susam’ın bulunmasını istiyor.

Kestel İlçesi Vanimehmet Mahallesi Türkoğlu Sokak’ta oturan ve engelli olan 60 yaşındaki Zeki Susam ve 62 yaşındaki Reziye Susam’ın 4’ü kız 6 çocuğu bulunuyor. İki kızları evli olan çift, aralarında zihinsel engelli olan Dilek Susam’ın da aralarında bulunduğu 4 çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

Kurban Bayramı’ndan 4 gün önce, 7 Eylül günü malulen emekli olan anne Reziye Susam, kızı Dilek Susam’ı da yanına alarak bankadan kendisi emekli, kızı da 3 aylık engelli maaşını almaya gitti. Bankadan döndükten sonra anne eve girerken Dilek Susam, kapı önünde bekledi. Bir süre sonra kızını merak eden anne, Dilek Susam’ın evin önünde olmadığını görünce çevreyi aramaya başladı. Yanındaki nüfus cüzdanı ve 3 aylık engelli maaşıyla kaybolan Dilek Susam tüm aramalara rağmen bulunamadı. Aile bunun üzerine polise başvurarak Dilek Susam’ın bulunmasını istedi.

Kızlarından 50 günden beri haber alamadıklarını söylen anne Reziye Susam, kızlarının 10 yıl önce evlendiğini ve bir yıl sonra boşandığını belirterek, “O zaman da bir iki gün ortadan kaybolmuş sonra geri dönmüştü. Perişan olduk. Ayaklarımdaki protezden ameliyat olmam gerekiyor. Ancak kızımı aramaktan ameliyatı erteliyorum. Yetkililerin kızımın bulunması için yardımını bekliyorum” dedi.

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