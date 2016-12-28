Ailelere ‘Yıldırım’ destek

Sosyal yardım desteğini artırarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çiftlere ve bireysel olarak başvuran kişilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyor. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Birimi, bir klinik psikolog, bir psikolog, bir aile danışmanı ve iki sosyologdan oluşan kadrosuyla Yıldırımlılara destek oluyor. Yıldırım Belediyesi’nin aile ve bireylere; koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik hizmeti verdiği merkezde 45 dakika süren seanslarda aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ile yetişkin danışmanlığı konularında vatandaşların sorunlarına çözüm aranıyor. Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde bugüne kadar 557 Yıldırımlıya 785 seans ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Yıldırım dışından gelen vatandaşlara da hizmet verilen merkez önemli bir sosyal açığı kapatıyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF ‘MUTLU YILDIRIM’

Günümüzde toplumda yaşanan sıkıntıların aile kurumunun daha da güçlendirilmesi ile aşılacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yerel yöneticiler olarak insanlara farklı hizmetleri bir arada sunmamız gerekiyor. Biz de insan odaklı belediyecilik anlayışı ile her zaman Yıldırımlı vatandaşlarımızın yanındayız. Onların her türlü sıkıntılarında destek için görev başındayız. Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezimiz de bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyor. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak için mutlu ve huzurlu aileler olması gerekir. Biz de bu çaba içindeyiz. Öncelikli hedefimiz; herkesin mutlu olduğu, huzurlu, refah seviyesinin yüksek olduğu bir Yıldırım inşa etmek” ifadelerini kullandı. Ücretsiz olarak hizmet verilen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezinden bilgi alabilir.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail