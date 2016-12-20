Ailece FETÖ’cülermiş

Rus Büyükelçi’nin alçakça öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Ata Okulları’nın Kuşadası’ndaki şubesinin müdürü Hasan Furuncu gözaltına aldı. Büyükelçi’ye saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın dayısı olduğu belirtilen Furuncu’nun daha önce FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest kaldığı ortaya çıktı..



Ankara’da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş, polisin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Saldırı ardından soruşturma başlatan polis, Altıntaş’ın Aydın’ın Söke İlçesi’nde oturan babası İsrafil, annesi Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş’ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi aynı gün gözaltına aldı. Soruşturmasını sürdüren polis, bu kez de FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Ata Okulları’nın Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki şubesinin müdürü, saldırganın dayısı, Hasan Furuncu gözaltına aldı. Furuncu’nun daha önce FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenildi.

Böylelikle gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DİĞERLERİNİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik saldırıyla ilgili Aydın’ın Söke İlçesi’nde gözaltına alınan saldırganın babası İsrafil, annesi Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş’ın dışındaki diğer 3 kişinin de kimliği belli oldu. Gözaltına alınan bu kişilerin saldırganın dayısı Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu olduğu öğrenildi. Hasan Furuncu’nın ise American Turkish Academiy (ATA) Okulları’nın Kuşadası ilçesindeki şubesinin müdürü olduğu belirtildi.

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