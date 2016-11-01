Aile bütçelerine katkı sağlayacaklar

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan aile merkezlerinde bayanlara yönelik açılan kurslara yoğun katılım oldu. Hanımlar, teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimlerle birlikte üretmeye başladı.

21 FARKLI BRANŞTA KURS AÇILDI

Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri adına önemli projeler uygulayan Şehitkamil Belediyesi, aile merkezleri bünyesinde açtığı kurslarda eğitimlere başladı. Bayanlara yönelik; mefruşat, el sanatları, resim, pasta, kuaförlük, iğne oyası, miyoki takı tasarım, giyim, bilgisayar, İngilizce, açık öğretim, okuma-yazma, çocuk eğitimi gibi 21 farklı branşta kurslar açan Şehitkamil Belediyesi, hanımların üretimde etkinliğini arttırmayı hedefliyor. Şehitkamil Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açtığı kursların sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verecek. Kurs sonunda hanımlar meslek sahibi olacakları için istemeleri halinde aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.

VAKİTLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali İdarecisi Nilgün Göğüş, açılan kurslara ilişkin açıklamada bulundu. Hanımların, kurslara katılarak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Nilgün Göğüş, “Merkezimizde 2016-2017 eğitim-öğretim sezonuna başlamış bulunmaktayız. Hanımlar Lokalinde 9 farklı branşta eğitim vermekteyiz. Hanımlarımız, buraya gelerek vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmektedir. Hanımlarımız, gerek hobi olarak gerekse de iş hayatına atılmada bir adım olarak kendilerini geliştirmektedirler. Yaş sınırımız yok. Her yaş gurubuna hizmet sunmaktayız. Sağlanan hizmet ve imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza da kurslarımıza katılım göstermelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hanımlarımız, buraya geliş amaçlarını maddiyata da dönüştürüyor. Bu manada da kendimizi çok önemli bir iş yapmış olarak görüyoruz. Hanımlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunmaları anlamında, eşlerine destek olmaları, kendilerini hayatın içerisinde hissetmeleri anlamında çok büyük çığır açtığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERİN SIKINTILARINA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Kursiyerlerinin sadece eğitimleriyle değil, sorun ve sıkıntılarıyla da ilgilendiklerini aktaran Hanımlar Lokali İdarecisi Nilgün Göğüş, “Ayda bir defa olmak üzere aile danışmanımız, merkezimize geliyor. Kursiyerlerimize sorunları hakkında kendilerinin içinden çıkamadıkları durumlarla ilgili destek veriyor. Aile danışmanımız, bu hizmeti birebir veriyor. Bu bizim çok önemsediğimiz bir durumdur. Kursiyerlerimiz, buraya gelerek diledikleri gibi vakit geçiriyor. Bu şekilde sosyal hayatın içinde kalarak evlerinde oturup, hayattan kopuk bir birey olarak değil de toplumla iç içe birlikte hareket etme fırsatı yakalıyor. Bizimle birlikte olan herkese teşekkürler. Kurslarımızdan haberi olmayan tüm hanımları merkezimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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