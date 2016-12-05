Ahşap yakma sanatı Hançerli’de hayat buluyor

Yıldırım Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirildikten sonra hizmete geçirilen merkezde düzenlenen Ahşap Yakma ve Dağlama kursları yoğun ilgi görürken, kursiyerler birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftalık 10 saat toplamda 280 saatlik eğitime katılan kursiyerlerin yaptığı çalışmalar göz kamaştırıyor. Uzun ve sabırlı bir eğitim gerektiren klasik el sanatlarının en önemli dallarından biri olan ahşap yakma ve dağlama kursuna Yıldırımlılar yoğun ilgi gösteriyor. Temel derslerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, tonlamalı ve çift renkli çalışmalar yaparak, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

‘HEM HOBİ HEM MESLEK SAHİBİ YAPIYORUZ’

YIL-MEK bünyesinde düzenlenen kurslarla bir taraftan geleneksel sanatlara yeniden hayat verirken diğer yandan da insanlara bir meslek kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Özellikle kadınlarımızın istihdama katılımını arttırmayı çok önemsiyor ve buna katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Her yıl binlerce insanı meslek sahibi yapan YIL-MEK bünyesinde ücretsiz düzenlenen ahşap yakma ve dağlama kursunu tamamlayarak mesleki yeterliliklerini kazanan hemşerilerimiz, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi ev veya işyerlerinde üretim yapabilecekler. Bu kardeşlerimize sadece kurs verip onları bırakmıyoruz. Onlar üretim zincirine dâhil oldukları sürece bundan sonra da kendilerine her türlü desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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