Ahmet Özhan ile ‘Sezona Merhaba’ konseri

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın konuk olduğu ‘Sezona Merhaba’ konserinde sanatseverlere müzik ziyafeti çektirdi.



Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü’nün 2016-2017 sezonunun ilk konseri, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin anısına düzenlenen geceye, musiki severler yoğun ilgi gösterdi. Türk müziğinin en iyi örneklerinden oluşan Kurdi’li Hicazkar faslıyla sezona merhaba diyen orkestrayı, gecenin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Şef Nusret Parmaksız yönetti. Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinin solo ve koro olarak seslendirildiği konserde, dinleyenler gecenin tadını doyasıya çıkardı. Birinci bölümünün sonunda ise sahneye Türk Sanat Müziği Bölümü’nün kurucularından olan ve Türkiye’nin önemli bestekarlarından Erdinç Çelikkol davet edildi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ünlü bestekar, orkestrayı yönetti.

“Bursalılara teşekkür ediyorum”

Konserin ikinci bölümünde ise orkestrayı TRT Radyo sanatçılarından Hasan Eser yönetti. Büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıkan usta sanatçı Ahmet Özhan, Türk sanat müziğinin önemli eserlerini Bursalılar için seslendirdi. Müzik severlerin de zaman zaman Özhan’ın şarkılarına eşlik ettiği gecede, usta sanatçı performansıyla dinleyenleri unutulmaz bir akşam yaşattı. Bursa’da olmanın çok güzel olduğunu söyleyen usta sanatçı Ahmet Özhan, “Bunun farkında olan birisi olarak bu gecenin doya doya yaşanması gerektiğinin şuurundayım. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türk müziğine olan fevkalade desteğini birey olarak hissediyorum. Türk müziğinin lokomotif şehri Bursa bunu hak ediyor. Bursalı imkan sahibi dostlarımızın da Türk sanatına destek olmasını istiyoruz. Milletimizin ve ülkemizin morali için klasik müziğimizin dimdik ayakta durması gerekiyor. Günün üretip iki günde tükettiği eserleri zaten finanse ediliyor. Asıl Türk sanatına gönül verenler ve kültürün kıymetini bilenler bu müziği desteklemelidir. Bursalılara destekleri için teşekkür ediyorum. Ülkemiz büyük badireler atlattı. Allah tüm bela ve kazalardan devletimizi ve milletimizi korusun” dedi.

Konserin son bölümünde tüm sanatçılar sahneye çıkarak ‘Memleketim’ şarkısını seslendirdi. Gecenin sonunda Merinos AKKM Genel Koordinatörü Hasan Çepni, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Muhsin Özlükurt ve Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan, usta sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

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