‘Ahlaki durum’ davası AYM’ye taşındı

FETÖ üyelerinin, ‘genel ahlaka aykırı hareketlerde bulundukları’ iddiasıyla TSK’dan attığı 7 subayın dosyası, Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine geldi. AYM raportörü, özel hayatın ihlal edildiği yönünde görüş bildirdi.



FETHULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’a giden süreçte TSK’da çeşitli kumpaslarla hâkim konuma geldiği ortaya çıkmıştı. Askeri liseler, askeri harp okulları ve harp akademilerinde gerçekleştirilen sınavların sorularını kendi mensuplarına sızdıran örgüt, FETÖ’cüleri general ve amiral yapmak ve TSK’nın üst yönetimini ele geçirmek için muhalif gördüğü kişilere “kumpas” olarak adlandırılan soruşturmalar ve davalar açtı.

Kumpas davalarında, örgütten olmayan çok sayıda albay, amiral ve general ordudan tasfiye edildi. Bununla da yetinmeyen FETÖ, bazı subayları TSK’dan atmak için disiplin silahına başvurdu. Çok sayıda subay disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan atıldı. Bunların önemli bir kısmı, özel hayatları yasadışı izlenen subaylardan oluştu. Bu subaylar “genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları” iddiasıyla TSK’dan ihraç edildi. Mağdurların açtığı iptal davaları ise askeri yargıda hâkim olan FETÖ mensuplarının çabaları ile reddedildi.

Askeri yargıdan sonuç alamayan subaylar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçelerinde 7 subay, “Ahlaki durumları gerekçe gösterilerek, TSK’dan ilişiklerinin kesildiğini, bu işleme karşı açtıkları davaların reddedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği haklarının ihlal edildiğini” belirtti. Başvuruları inceleyen AYM raportörü, “ihlal” kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Raporda, başvurucuların “Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği” belirtildi. Raporun üyelere dağıtılmasının ardından 7 subayın dosyaları Genel Kurul gündemine alındı. Genel Kurul, dosyaları yarın yapacağı oturumda ele alacak. AYM Genel Kurulu’ndan da raportör görüşü doğrultusunda ihlal kararı çıkması bekleniyor. Bu durumda söz konusu 7 subaya TSK’ya dönüş yolu açılmış olacak.

KHK’LAR BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin OHAL kapsamında çıkarılan 668 ve 669 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) iptal istemine ilişkin ilk incelemesini bugün yapacak. AYM’nin kararı merakla bekleniyor.

NAZLIGÜL MAĞDURLAR ARASINDAYDI

‘Neden makyaj yapıyorsun?’ diye sorgulanıp ‘Disiplinsizlik ve ahlaki durum’ gerekçesiyle ordudan uzaklaştırılınca intihar eden 1 çocuk annesi Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu, bu kişilerden sadece biriydi. Daştanoğlu’nun 12’nci Hava Ana Ulaştırma Üssü’nde o dönem komutanı olan Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır ile olayı soruşturması için Genelkurmay tarafından görevlendirilen Korgeneral Mustafa Özsoy, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanmıştı.

AYM’NİN GÖRÜŞECEĞİ O SUBAYLAR

E.G.: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 13 Şubat 2012’de gönderilen isimsiz “ahlaksız bir hava kuvvetleri personeli hakkında” başlıklı e-postada karşı cinse aşırı zafiyeti olduğu iddia edildi. İddiaları reddetti ancak soruşturma sonucunda TSK’dan çıkarılmasına karar verildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davası reddedildi.

E.Ö.: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 28 Ekim 2010’da gönderilen isimsiz e-posta ekinde ona ait olduğu ileri sürülen cinsel içerikli fotoğraflara ve videolara yer verildi. Disiplin soruşturması sonucunda sözleşmesi feshedildi.

K.Ü.: Astsubay olarak görev yaparken, “ahlaki düşüklük içinde olduğuna dair” hakkında yapılan ihbar üzerine idari soruşturma başlatıldı. 31 Ekim 2012’de TSK’dan çıkarıldı.

H.Ö.: Astsubay statüsünde görev yaparken, TSK’nın itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunduğu ihbarı üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda “ahlaki durumu” gerekçe gösterilerek 24 Temmuz 2012’de TSK’dan ilişiğinin kesilmesine karar verildi.

G.G.: Hava Kuvvetleri’nde subay olarak görev yaparken, 2 Aralık 2010’da bir internet sitesinde ona ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler yayımlandı. “TSK’nın itibarını sarstığı ve ahlak dışı hareketlerde bulunduğu” gerekçesiyle 2012’de TSK’dan çıkarıldı.

Ö.A.: Hakkında gönderilen ve cinsel zafiyet içerisinde olduğu iddialı isimsiz bir e-posta sonrası başlatılan soruşturma sonucunda görevine son verildi. Kendisine isnat edilen özel hayata ilişkin eylemlerin 15 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, 2013’te AYİM’de dava açtı, sonuç alamadı.

F.T.: Kumpas olduğu ortaya çıkan İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla ilişkili olduğu belirtilen tahkikat sonucunda “ahlaki durumu” nedeniyle 2012’de TSK’dan çıkarıldı.

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