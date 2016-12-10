Afrika’da FETÖ izleri siliniyor

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, yaklaşık bin 500 öğrencinin okuduğu Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait 5 okul, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilecek.

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, yaklaşık bin 500 öğrencinin okuduğu Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait 5 okul, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilecek.

TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, yaptığı açıklamada, Moritanya hükümetiyle okulların vakfa devredilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Görüşmeler sırasında, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya geldiklerini kaydeden Yavuz, “Yeni dönemde her iki ülke ilişkilerine de güç verecek idealist insanların yetişmesi hedeflenecek.” dedi.

Ziyarette Abdulaziz’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel mektubunu da sunduklarını belirten Yavuz, FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesine hiçbir zaman müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

İmza törenine TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan ve Türkiye’nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir de katıldı.

Bu antlaşma ile TMV, 6 Afrika ülkesi ile FETÖ okullarının devrine ilişkin anlaşma imzalamış oldu.

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