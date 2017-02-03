Afganistan’da kadınlar için de Wushu

Dövüş sanatları, Afganistan’da oldukça popüler. Ancak sadece erkekler arasında… Geleneksel Çin dövüş sanatı Wushu eğitmeni 20 yaşındaki Sima Azimi, başkent Kabil’de bu durumu değiştirmeye çalışıyor.



Dövüş sanatları, Afganistan’da oldukça popüler. Ancak sadece erkekler arasında…

20 yaşındaki geleneksel Çin dövüş sanatı Wushu eğitmeni 20 yaşındaki Sima Azimi, başkent Kabil’de bu durumu değiştirmeye çalışıyor.

Babasının desteği ile kurduğu ‘The Shaolin Wushu’ kulübünün bütün öğrencileri genç kadınlardan oluşuyor. Azimi’nin en büyük arzusu, öğrencilerinin uluslararası müsabakalarda mücadele ettiğini ve madalya kazandıklarını görmek.

Azimi, öğrencilerinin güvenliğinden endişe ediyor. Çünkü ona göre Afganistan’da kadınların kendilerini geliştirmeye çalışmaları, bazı kesimlerce hoş karşılanmıyor:

“Öğrencilerim gün geçtikçe gelişiyor. Bu yüzden güvenliklerinden endişe ediyorum. Biliyorsunuz, yaşadığımız ülkede kadınların kendilerini geliştirmelerine karşı olanlar var. Fakat bu tür bir aptallığa karşı eğitimlerimize devam ederek savaşmayı seviyorum.”

Kaynak: Reuters

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