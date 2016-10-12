Afgan kadınlar ”Barana” ile sosyalleşiyor

Kabil’de çok sayıda kafe ve restoran mevcut, ancak kenttin en önemli eksikliklerinden biri, erkeklere olduğu kadar kadınlara da açık bir kafeydi. Kent merkezinde açılan ve bir ilk niteliği taşıyan ”Barana” adlı kafe Afgan kadınlara da sosyalleşebilme imkânı veriyor.

”KOLLEKTİF BİR ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ”

Sputnik’e konuşan Barana’nın kurucularından Cahide Şaban, “Kafeyi kollektif bir şekilde yönetiyoruz. Üç kız arkadaşız. Bir arkadaşımız Afganistan Ekonomi Bakanlığı’nda çalışıyor, biz iki arkadaş da Afganistan Dışişleri Bakanlığı’nda çalışıyoruz. Yoğun bir programımız var, gerçek işimizi yaptıktan sonra kafeye geliyoruz. Haftada bir kez buraya gelmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

”İNSANLAR NORMAL BİR HAYAT YAŞASIN İSTEDİK”

Arkadaşlarıyla birlikte Hindistan’ın Delhi kentinde öğrenim gördüklerini ve o zamanlar oturdukları kafelerden ülkelerinde de olmasını istediklerini belirten Şaban, “Ülkemizde de böyle bir şey olsun, insanlar sakin bir şekilde kamusal alanlarda görüşmeler gerçekleştirsin, hayatını normal biçimde yaşasın istedik.”dedi.

”KADINLARA KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İMKÂNI VERDİĞİMİZ SÖYLENİYOR”

Şimdilik tüm garsonların erkek olduğunu, ancak işe kadınları da almak istediklerini belirten Şaban, “Müşterilerimiz hizmetten memnun. Facebook’tan bunu görmek mümkün, insanlar olumlu değerlendirmeler yapmış. Müşterilerimiz bizi kadınlara kendilerini bireysel ve kariyer anlamında gelişme imkânı verdiğimiz için takdir ediyorlar. Tabi karşı çıkanlar da var.” diye konuştu.

”KADINLARIN SADECE EVDE ÇALIŞABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Şaban açıklamalarına şöyle devam etti: “Bazı medya kuruluşları kafemize gelen kadınların burada iş görüşmeleri yaptıklarını ve evlerini terk ettiğini yazıyor. Onlara göre kadınlar sadece evde çalışabilir. Fakat artık bu günler geride kaldı. Kadınların kendilerini toplumun bir parçası hissetmesini, çalışmasını istiyoruz.”

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