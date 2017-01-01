Beşiktaş Ortaköy‘de gece kulübü Reina‘ya yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Yenibosna’daki Adalet BakanlığıAdli Tıp Müdürlüğüne geldi. Acılı ailelerin işlemler için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu ve çevresinde önlem aldı.

Turizmcilik yapan ve saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Arık’ın yakını Veysel Gündoğan akrabasının şehit edilen polis memurundan sonra öldürülen ilk kişilerden biri olduğunu belirtti.

Bu arada, kimlik tespiti yapılan cenazeler ailelerine teslim ediliyor. Gümrükçü Mustafa Kaya’nın ailesi de gözyaşları eşliğinde cenazeyi teslim aldı.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişiler için de ilgili devletlerin İstanbul‘daki konsolosları Adli Tıp Kurumuna geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer ise bir araçla kuruma gelerek bilgi aldı