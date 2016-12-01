Adana’da neler oluyor?

11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına sahne olan Adana Aladağ’da bu akşam hareketli dakikalar yaşandı. 2 katlı boş bir evde başlayan yangın herkesi korkuttu. Facianın şokunu yaşayan vatandaşlar alevleri görünce olay yerine koştu. İtfaiye alevleri söndürdü, içeride kimsenin olmadığı ortaya çıktı.



10 öğrenci, 1 küçük çocuk ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği yurt yangınına sahne olay Aladağ’da vatandaşlar bu akşam panik anları yaşadı.

Aladağ’da iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın çıkan evin geçtiğimiz gün yanan yurdun yaklaşım 1 km uzağında olduğu öğrenildi.

Acıları henüz çok taze olan Aladağ halkı alevleri görür görmez evin olduğu yere koştu. Bir anda yüzlerce kişinin toplandığı eve itfaiye müdahale etti.

CNN Türk muhabiri o anları böyle anlattı: “Aladağ’da akın akın insanların buraya geldiğini gördük. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ettiler. Alevler bütün Aladağ’dan gözüküyordu. İtfaiye üç arabayla birlikte yangına müdahale ediyor. Alevler üç dört metre yükseğe çıktı. ”

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

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