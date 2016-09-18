Adana’da akıl almaz olay

Adana’da yeğenleri ile birlikte koyun otlatan 30 yaşındaki Emine Turgut, 3 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Turgut eniştesini arayıp, ‘Karanlık bir odadayım, beni kurtarın’ dedi.

Adana’da yeğenleri ile birlikte koyun otlatan 30 yaşındaki Emine Turgut, 3 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Emine Turgut, 16 Eylül’de öğle saatlerinde yeğeni 15 yaşındaki Şeyma Turgut ile birlikte hayvanları otlatmak için Seyhan Nehri kıyısına götürdü. Bir süre sonra buraya gelen 3 kişi, Emine Turgut’u tüfekle tehdit edip zorla otomobile bindirerek kaçırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şeyma Turgut’un eve gelip durumu anlatması üzerine babasıOrhan Turgut, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Orhan Turgut, kızını D.B., ile kuzenleri İ.B. ve A.B. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

“KARANLIK BİR ODADAYIM, BENİ KURTARIN”

Ağabeyi Oktay Turgut, kardeşinin telefonla eniştesini arayıp, ‘Bilmediğim bir yerde karanlık bir odada zorla tutuluyorum. Hayatım tehlikede beni kurtarın’ dediğini ileri sürdü. Oktay Turgut, “Bu konuşmadan sonra aradığı telefon kapanmış. Kardeşimi kaçıranlardan şikayetçiyim. Sonunun Özgecan Aslan gibi olmasından korkuyoruz. Başına bir şey gelmeden bulunmasını istiyoruz” dedi.

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