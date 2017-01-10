Adana şehidini böyle uğurladı

Fırat Kalkanı’nda şehit olan Astsubay Duran Keskin’in cenazesi memleketine getirildi. Şehit astsubayın helallik için cenazesi evde beklenirken, görevli bir polis memuru imamdan mikrofonu alıp Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatında geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü DEAŞ unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in cenazesi Adana’ya getirildi. Babası Şaban Keskin’i yaklaşık 4 yıl önce kaybeden ve eşi de kendisi gibi astsubay olan Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 28 yaşındaki Duran Keskin’in Adana Havaalanı’ndan alınan cenazesi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi’nde annesinin yaşadığı eve getirildi.



Evde cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk bayrakları ile donatılan sokakta bekleyen vatandaşlar, şehidi dualarla karşıladı. Şehidin, kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin, annesi Elife Keskin, kız kardeşi ,yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunu okşadı. Oğlunun bayrağa sarılı tabutunu koklayan anne Elife Keskin, “Yavrumun kokusu geliyor” diye gözyaşı döktü.

KORE GAZİLERİ SAYGI NÖBETİ TUTTU

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in cenazesi, Asri Mezarlık morgundan alınarak cenaze aracıyla Sabancı Merkez Camii’ne getirildi. Türk Bayrağı’na sarılı şehidin naaşından önce alana şehidin annesi Elife Keskin ile şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin geldi. Anne ve şehidin eşini kadın komutanlar teskin etti. Bu arada Kore gazileri Mustafa Dönmez (87) ile Mehmet Ali Borçbitiren (88) ellerinde Türk Bayraklarıyla saygı nöbeti tuttu.Bir süre sonra şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Kore gazileri saygı nöbetine devam etti. Tören bitene kadar yaklaşık 1.5 saat ilerleyen yaşlarına rağmen Kore gazileri saygı nöbetini bırakmadı. Gaziler duygusal anlarda yaşandı.



ANNESİ EL SALLADI, EŞİ ÖPEREK UĞURLADI

Öğle namazının ardından ise Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenaze namazı kıldırdı. Cenaze namazının ardından ise şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü. Bu arada şehidin eşi tabuta dokunarak arkasından gözyaşı dökerek yürüdü. Şehidin naaşı top arabasına konduktan sonra şehidin eşi tabuta sarılıp dakikalarca öpüp kokladı. Tabuta sarılan şehidin eşini yakınları ve kadın komutanlar güçlükle tabutun üzerinden kaldırabildi. Şehidin annesi ise oğlunu el sallayarak son yolculuğunda uğurladı. Şehidin naaşı Kabasak Mezarlığı’da toprağa verildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, CHP İl Başkanı Ayhan Barut, MHP İl Başkanı Yusuf Baş, çok sayıda komutan ve polis müdür ile vatandaş katıldı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail