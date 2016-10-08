Adalet Bakanı Bozdağ : ”Tüm emareler terör örgütü PKK’yı işaret ediyor”

Ankara’da 2 canlı bombanın kendisini patlatmasıyla ilgili hükümetten ilk açıklama Adalet Bakanı Bozdağ’dan geldi: Muhtemelen Ankara’ya saldıracaklardı. Tüm emareler PKK’yı işaret ediyor.



Ankara’dan bu sabah korkunç bir son dakika haberi geldi. Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki terörist, düzenlenen operasyonda polisin “teslim ol” çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Konuyla ilgili hükümetten ilk açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi.

“TÜM EMARELER PKK’YI İŞARET EDİYOR”

Bozdağ, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Büyük bir felaket önlendi. Muhtemelen Ankara’ya saldıracaklardı. Tüm emareler terör örgütü PKK’yı işaret ediyor. Ancank net bilgiler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.. Korku panik atmosferi yaratmaya gerek yok. Türkiye konumu itibariyle çok kritik bir yerde. Suriye ve Irka’ta çatışma durumu söz konusu. Buradan terör doğuran kaynaklar var.” dedi.

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