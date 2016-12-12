Acılı babanın sözleri yürek yaktı

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadı yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sinoplu 21 yaşındaki Berkay Akbaş da hayatını kaybetti. Patlamanın ardından Berkay’ın arkadaşları ve ailesi Twitter’da Berkay’dan haber alınamadığını belirterek yardım istemişti.



Akbaş’ın arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunda gezmek için İstanbul’a gittiği kaydedildi. Berkay’ın cenazesi dün akşam Sinop’a götürüldü. Berkay’ın baba evine Türk bayrağı ve Fenerbahçe formalı fotoğrafı asıldı.

ARKADAŞLARIYLA İSTANBUL’A GELDİ

CHP Sinop merkez ilçe eski başkanı inşaat mühendisi Salim Akbaş ile Zeynep Akbaş çiftinin çocukları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş, hafta sonu gezmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara’dan İstanbul’a gitti.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Önceki gece arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu otomobilin Vodafone Arena Stadı’nın önünden geçişi sırasında, stat yakınında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleşti. Otomobilde vücuduna parça isabet eden Akbaş, ağır yaralandı. Akbaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ACILI BABA KONUŞTU: SINAV SONRASI 2 GÜNLÜĞÜNE GELDİ

Arkadaşlarının patlamadan sonra haber alamadığı, bunu da twitter’den duyurduğu Mustafa Berkay Akbaş’ın cenazesini alan babası Salim Akbaş şöyle konuştu: “19 Yaşında. Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. İstanbul’a Ankara’dan sınav sonrası sadece 2 günlüğüne geldi. Gezmek için geldiler. Tesadüfen taksiyle oradan geçiyorlar. Hepsi bu. Sadece bu. Bu kadar tesadüfi, bu kadar basit bu kadar ucuz. Bunun için şehit. Yok ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi . Ben başka bir şey demiyorum.

HAYALİ DOKTOR OLMAKTI

Mustafa Berkay Akbaş gelecek vadeden bir tıp öğrencisi. Başkent Üniversitesi’nde. Hayali doktor olmaktı. Böyle insanlara yardım etmekti. Ama ben onu cenaze arabasıyla geri götürüyorum şimdi. Twitter’da kayıp ilanı olan çocuk. Terör sadece lanetlemeyle bitseydi, yıllardır lanetliyoruz. Yarın çiçek bırakırlar. Başka bir şey yapmazlar. Ben istemiyorum oğlum şehit olsun. Oğlum katledildi”

CENAZESİ SİNOP’A GETİRİLDİ

İstanbul’daki otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından alınan Akbaş’ın cenazesi, Beşiktaş Belediyesine ait cenaze aracıyla Sinop’a getirildi.

Vali Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Akbaş’ın cenazesi, Sinop Belediyesi gasılhanesine konuldu. Akbaş’ın babası Salim Akbaş, burada Vali Hasan İpek ve beraberindekilerle vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Bu arada, Berkay Akbaş’ın Yeni Mahalle Gazi Caddesi’nde babaevine Türk bayrakları ile Akbaş’ın üzerinde Fenerbahçe formasının yer aldığı fotoğrafı asıldı. Akbaş’ın cenazesi Sinop şehir mezarlığında toprağa verilecek.

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