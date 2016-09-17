Açığa alınan öğretmenler göreve iade edildi

Tunceli’de açığa alınan 504 öğretmen ve kamu çalışanından 419’u görevine iade edildi.



Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, terör örgütüyle ilişkileri oldukları gerekçesiyle açığa alına 504 öğretmen ve kamu görevlilerinden 419’unun görevlerine iade edildiği açıklandı. 85 personel hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilimizde görev yapmakta olan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen 504 öğretmen ve kuma görevlisinden 419’u ilimizde eğitimöğretime verilen öğrenim ve eğitim-öğretmemin aksamaması için görevine iade edilmiştir. Göreve iade edilenlerin listeleri okul müdürlüklerine gönderilmiş olup, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılında görevlerinin başında olacaklardır. Yürütülmekte olan soruşturmanın selameti açısından 85 personel hakkında uzaklaştırma karar halen devam etmektedir.”

Kaynak : DHA

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