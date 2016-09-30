AB’yle vizeler kalkıyor mu?

Alman ARD televizyonuna konuşan Türkiye’nin AB nezdindeki büyükelçisi Selim Yenel, AB ve Türkiye arasındaki vize muafiyeti tartışmasında hızlı bir çözüme ulaşılabileceğini söyledi.



Türkiye’nin AB nezdindeki büyükelçisi Selim Yenel, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Terörle Mücadele Yasası’nda ısrar ettiği değişiklikle ilgili birkaç ay içinde uzlaşma sağlanabileceğini söyledi. ARD televizyonuna konuşan Yenel, “Bu kesinlikle mümkün” diye konuştu.

AB ile devam eden müzakereler nedeniyle iyimser olduğunu ifade eden Yenel, bu konuda Avrupa’nın insan hakları organizasyonu olarak Avrupa Konseyi’nin öncü rol oynadığını dile getirdi. Yenel, Konsey’de vize tartışmasıyla ile ilgili bir çözüm bulunabileceğine inandığını, Türkiye’nin de mümkün olan en kısa süre içinde vize muafiyetini istediğini dile getirdi.

Yenel, Türkiye’nin mülteci kriziyle ilgili olarak verdiği sözleri tuttuğunu, Avrupa Birliği’nin de kendi payına düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği, Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşması çerçevesinde Ankara’ya vize muafiyeti sözü vermişti. Ankara’nın da vize muafiyeti için önceden belirlenen 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyordu. Ancak Ankara, ülkedeki koşulları gerekçe göstererek AB’nin Terörle Mücadele Yasası’nda istediği değişikliği yapmak istemiyor.

AB Komisyonu da çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin 72 kriterden yedisini yerine getirmediğini belirtmişti.

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