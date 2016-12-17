Abdullah Gül’den saldırıya tepki
17 Aralık 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’de halk otobüsünün geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılmasıyla gerçekleşen terör saldırısının ardından Kayseri’ye gidiyor.

GÜL'DEN KAYSERİ'DEKİ SALDIRIYA SERT TEPKİ
Gül’ün patlamanın gerçekleştiği yere giderek yetkililerden bilgi alacağı, ardın da yaralıların tedavi gördüğü hastanelere ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Abdullah Gül, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Huzur kentimiz Kayseri’de askerlerimize karşı bu terör saldırısını yapanlara lanet olsun. Devletimiz ve aziz milletimiz asla teröre boyun eğmeyecektir. Şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Acımız derin” dedi..

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