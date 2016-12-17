Abdullah Gül’den saldırıya tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’de halk otobüsünün geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılmasıyla gerçekleşen terör saldırısının ardından Kayseri’ye gidiyor.



Gül’ün patlamanın gerçekleştiği yere giderek yetkililerden bilgi alacağı, ardın da yaralıların tedavi gördüğü hastanelere ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Abdullah Gül, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Huzur kentimiz Kayseri’de askerlerimize karşı bu terör saldırısını yapanlara lanet olsun. Devletimiz ve aziz milletimiz asla teröre boyun eğmeyecektir. Şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Acımız derin” dedi..

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