ABD’li yetkili: “Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir”

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen’e ilişkin, “Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin AP haber ajansının haberine göre, isminin gizli tutulmasını isteyen üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin Fetullah Gülen hakkındaki suçlamaları için yeterli ve makul gerekçeler olduğunu vurguladı.

FETÖ tarafından işletilen vakıf ve eğitim kurumlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu ifade eden yetkili, “Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir.” açıklamasında bulundu. Söz konusu yetkili, Türkiye’nin, darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in olduğuna ilişkin ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini hatırlattı.

Darbe girişimi sonrası örgüt üyelerine yönelik operasyonlara da değinen yetkili, “Türkiye’ye, demokratik normlara uyması için açık bir şekilde çağrıda bulunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

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