ABD’de yapılan araştırmada kadınların şiddetin birinci derecede hedefi olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı kapsamda yapılan araştırmalar 159 milyon ABD’li kadından %56’sının partneri tarafından şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştır.

Kendini dünyanın efendisi olarak gören ABD’de suç oranı hızla artıyor. Aile içi şiddet ve şiddete maruz kalan kadınlar ise sorunlarına kalıcı bir çözüm bulamıyorlar.

Uluslararası Af Örgütü’nü yayınladığı raporda aşağıdaki veriler ortaya çıkmıştır:

Amerikan halkının yarısı yılda bir defa şiddete maruz kalmaktadır.

Her 15 saniyede bir kadın kocası tarafından darp ediliyor.

Eşi tarafından fiziksel şiddetin bir türüne maruz kalmış kadınlardan gerekli mercilere başvuranların sayısı %28’dir.

Siyahi kadınların şiddete maruz kalmaları beyazlara oranla %35 daha fazladır.

Öldürülen kadınların %30’u eşleri tarafından öldürülmüştür.

Her 90 saniyede bir kadın tecavüze uğramaktadır.

2001 yılı raporlarına göre 24,000 kadının cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmiştir.

Tecavüz kurbanı kadınların yarısı on sekiz yaşın altındadır.

Tecavüz vakalarının %16’sını polise bildirilmektedir. Durumunu bildirmeyen kadınların %50’si şahsi durumlarının ve isimlerinin açıklanmayacağı garanti edildiğinde durumlarını polise bildireceklerini ifade etmişlerdir.

Aile içi şiddet 15-44 yaş arası kadınların Amerika’da fiziksel olarak yaralanmalarının temel sebebidir. Bunların yarısı trafik kazaları, soygun ve tecavüz olaylarında yaralananların toplamından daha fazladır.

3 milyon kadın dövülmekte

Amerika’da kadınların 3 milyonu her yıl evlerinde kocaları eski kocaları ve ya partnerleri tarafından dövülmektedirler.

Polis raporlarına göre kendilerine ulaşan çağrıların %40 %60 arasındaki özellikle gece yarısından sonra gelenler aile içi şiddet ile ilgilidir.

Amerika’da evsiz kadınların ve çocukların %50’si aile içi şiddete maruz kalmaktadırlar.

Kadınlara partneri tarafından yapılan saldırıların%40’ı ilk hamileliklerinde başlamaktadır. Hamile kadınların dayak yeme riski iki kat fazladır.

Eşleri ve veya partnerleri tarafından öldürülen kadınların yarısı ayrıldıktan sonra öldürülmüştür. (K. Ç. Dergisi, Aile İçi Şiddet Özel Sayısı)

Yukarıda verilen istatistikler Amerika’da şiddete maruz kalan kadınları kapsamaktadır. Fakat dünya ölçeğine baktığımızda durum bundan pek farklı değildir. Kadınlar hangi hayatın her alanında şiddetin birinci derecede mağduru olmuşlardır.

ŞİDDETİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Şiddete maruz kalan çocuklarda şu belirtiler ortaya çıkabilir:

* Uyku bozukluğu

* Yeme bozukluğu

* Arkadaşlarla ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir

* Ders başarısında düşme

* Korku ve endişe hali

* Güvensizlik

* İçe dönüklük

* Çocuk arkadaşları ile ilişkilerinde sorun yaşayabilir

* Çocuk hayata karşı güvensizdir, içine kapanır, insanlara güvenmez

Şiddet görüntüleri çocuğun sosyal ve duygusal yaşamını etkiler

Şiddet çocuğun ders başarısını ve okuldaki motivasyonunu etkiler. Derslerde düşme görülebilir.