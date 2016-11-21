ABD’li kadın futbolcular eşitlik istiyor

ABD’li kadın futbolcular, erkek meslektaşlarıyla aralarındaki ücret ve çalışma koşulları eşitsizliğini sona erdirmek için kolları sıvadı.



Dünya Şampiyonu ABD Kadın Futbol Takımı, ücret eşitliği için mücadeleyi yükseltmeye hazırlanıyor.

Pazar günü CBS’te yayımlanan ’60 Minutes’ programına konuk olan Carli Lloyd, Becky Sauerbrunn, Morgan Brian ve Christen Press, ABD Futbol Federasyonunu bu sezon sona erecek olan toplusözleşmeye dair uyardı.

ABD Milli Takımının Kaptanı, Savunma Oyuncusu Sauerbrunn, yeni toplusözleşme görüşmelerinde ücret eşitliğinin mutlaka gündeme geleceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl oynanan Dünya Kupası finalinde 3 gol atan Yıldız Golcü Lloyd ise ABD’li kadınların mücadelesinin, ABD ve futbolun da ötesinde dünyanın her yerindeki kadın sporcular için önemli olduğuna vurgu yaptı. “Uğruna mücadele ettiğimiz şey tarihi önemde” diyen Lloyd, talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

EŞİTSİZLİK SADECE ÜCRETTE DEĞİL

Kadın futbolcular, Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’na yazılı şikayette bulundu. Komisyon, yalnızca erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkını değil saha, ekipman ve seyahat koşullarını da inceleyecek. Kadın futbolcularla erkek futbolcular arasında bu şartlarda da büyük farklar bulunuyor.

ABD, kadın futbolunda dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. 3 kez Dünya Kupası’nı kazanan takım, Olimpiyatlar’da da 4 altın ve 1 gümüş madalya aldı.

ABD’de erkekler, kadınlara göre çok daha başarısız olsa da hem federasyondan hem de kulüp takımlarından kazandıkları paralar, kadınlarla mukayese edilemeyecek seviyede.

Şu andaki anlaşmalara göre kadınlar yıllık 72 bin dolar, galibiyet başına bin 350 dolar, sağlık sigortası ve doğum izni hakkına sahip. Erkekler ise belli bir maaşa bağlı değil ancak galibiyet başına 17 bin 625 dolara kadar kazanabiliyor. Her iki takımın kalecileri üzerinden yapılan bir karşılaştırmaya göre ABD Kadın Milli Takımının Kalecisi Hope Solo, 2015’te 23 maç oynayıp 366 bin dolar, Erkek Milli Takımının Kalecisi Tim Howard ise 2014’te 8 maç oynayıp 398 bin 495 dolar kazandı.

Toplamda ABD Futbol Federasyonu, kadın milli takımının bilet satışlarından 5 milyon dolar kâr elde ederken, erkeklerde ise 1 milyon dolar zararda.

ABD Futbol Federasyonu, CBS’e konu hakkında yaptığı açıklamada “Kadın takımıyla yeni bir anlaşmaya varmak için etkin şekilde çalışıldığını” belirtti.

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