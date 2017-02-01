Abdi İpekçi Mezarı Başında Anıldı

8 yıl önce suikast sonucunda hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Oktay Ekşi, Doğan Heper, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç, CHP Miletvekili Barış Yarkadaş, Milliyet Gazetesi Haber Müdürü Pınar Aktaş ve meslekten isimler katıldı.

“MANEVİ HUZURUNDA HÜRMETLE EĞİLİYORUM”

Demirören Ailesi ve Karacan Ailesi’nin çelenk gönderdiği anma töreninde dualar okundu.

Ardından kısa bir açıklama yapan gazeteci – yazar Doğan Heper, “Ben kendisinin manevi huzurunda hürmetle eğiliyorum ve ‘görevim bitmedi’ diyorum. Onun ilkeleri ve onun gazetecilikteki prensiplerini bugün de uygulamak için can veriyorum. Hatta veren arkadaşlarım sayesinde de bu meslek ilerliyor, yaşıyor, bundan sonrada yaşayacaktır eğer Abdi İpekçi gibi gazeteciler çoğalırsa.

Gazeteci yazar, CHP eski milletvekili Oktay Ekşi de, “38 yıl sonra sevgili Abdi İpekçi’nin dostlarının, onu uzaktan bilenlerin buraya gelmeleri, onun mesleğimize ne kadar derin bir damga vurduğunu, mesleğimize itibar kazandırma konusunda kendisine düşen pek çok şeyi başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koyan ayrı bir kriterdir. Sevgili Abdi İpekçi ile ben çalışamadım. Ama beraber çalışanlara her zaman gıptayla baktığımı bunca yıl sonrada açıkça ifade etmekten zevk duyarım” şeklinde konuştu.

“TALAN EDİLMİŞ HAYAT HAKİKATİNİN BİR AN ÖNCE İADE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Nükhet İpekçi, anma törenine katılanlara teşekkür ederek, “Annemin ve kardeşimin saygı ve selamlarını iletiyorum size” dedi. Nükhet İpekçi sözlerini şöyle sürdürdü,

“En ağır kayıplı yıldayız. Bütün canı alınanları saygıyla anıyorum. Ailelerine kuvvetler diliyorum. Düşmanlaştırılmış bir insan eliyle kendilerinden kopartılan o en sevdikleri kişi, 10- 20- 30- 40 yıl… sonra da hiç tükenmeyecek bir acıyla anacaklar biliyorum. O 40 yıl sonraki zamanlarda kim bilir hangi evet, hangi hayır tartışılıyor olacak. Ama kayıplar hep kayıp halleriyle kalacak. Bunu çok çok iyi biliyorum. En kararlı, en tutkulu, en taraftar, en muhalif yanlarımızı sadece yaşatabilmek için kullanalım diyebileceğimiz zamanlar olacak mı? Hiç bilmiyorum. Yoksa birbirimizi ya yandaş ya da hain diye işaretlemeye mahkum ederek mi yaşayacağız. 38 yıl sonra bugün hala bağımsız yargı, toplumsal barış, gerçek demokrasi, sağlam devlet adına Abdi İpekçi’nin can hakkı hakikatinin resmi bir ifadesi resmi bir kaydı gerekiyor, hepimiz için gerekiyor. Tanıdığım, bildiğim Abdi İpekçi’nin ise bu kadar fazla çarpıtma ve yanlış, yalan, iftira, bütün bunlardan sonra talan edilmiş hayat hakikatinin bir an önce iade edilmesi gerekiyor.”

“O GAZETECİNİN ÖTESİNDE BİR İNSANDI”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise “Ben Abdi İpekçi ekolüyüm. Onun yanında bu mesleğe başladım. O gazetecinin ötesinde bir insandı. Yaşanan son 30 yılını Türk basının ilerlemesi için, evrensel kurallara kavuşması için çalışan dorukta, efsane bir insandı. Abdi bey genç kuşaklara hep şunu söyledi ‘ilkeli olacaksınız, çifte kontrolü mutlaka mesleğinize uygulayacaksınız ve bu mesleği yaşatabilmek için bir selamı bile kabul etmeyeceksiniz’.” şeklinde konuştu.

Anma töreninin ardından kızı İpekçi ile törene katılanlar Abdi İpekçi’nin mezarına çiçek bıraktı.

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