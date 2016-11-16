AB’den flaş FETÖ açıklaması

AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kesinlikle darbe girişiminde rol oynadığına dair artan işaretler bulunduğunu söyledi.

Belçika’da yayın yapan haftalık dergi Knack’a konuşan Timmermans, “Darbe girişimine ilişkin dışarıdan çok az empati gördükleri söyleyen Türklerin bu konuda haklılık payı var. Desteğimizde daha cömert olabilirdik.” dedi.

Avrupa’nın darbe girişimini hafife aldığını kaydeden AB yetkilisi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gülen hareketinin darbe girişimindeki rolüne ilişkin açıklamalarının tamamen manasız olmadığı artık açık. ABD’deki araştırmalar temelinde, hareketin darbede kesinlikle rol oynadığına ilişkin artan işaretler var.” diye konuştu.

Timmermans’ın açıklamalarıyla üst düzey bir AB Komisyonu yetkilisi, ilk kez FETÖ’nün darbe girişimdeki rolünü kabul etmiş oldu.

“Fetullah Gülen’in günleri sayılı”

Knack ise röportajın girişinde, “Fetullah Gülen’in günleri sayılı. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Gülen hareketinin liderini iade edebileceğini söyledi. AB Komisyonu da buna karşı görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, röportajın yayımlanmasının ardından Belçika ve Hollanda’daki FETÖ mensupları, Timmermans’ı sözlerini geri alması için açıklama yapmaya zorlamaya başladı.

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