ABD’de oy verme işlemi başladı

ABD’nin birçok eyaletinde 8 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimleri için erken oy verme işlemi başladı.



Ülkenin birçok eyaletinde, farklı tarihlerde uygulanmaya başlayan erken oy verme işleminde yaklaşık 46 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Erken oy verme işlemlerinin başladığı eyaletlerden Illinois’teki Chicago kentinde Amerikalıların yoğun şekilde oy kullandıkları gözlendi. Erken oy verme uygulaması Chicago’da yaklaşık 50 bölgede elektronik ortamda gerçekleşiyor.

Başkent Washington’un yanı sıra ABD’nin birçok eyaletinde farklı tarih aralıklarında uygulanan erken oy verme döneminde yaklaşık 46 milyon Amerikalının oy kullanması bekleniyor. Ülkenin birçok eyaletinde ise seçmenler posta yoluyla da oy kullanabiliyor.

Amerikalılar, 8 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek 58. Başkanlık seçiminde ABD’nin 45. Başkanını seçecek.

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