ABD’de mide bulandıran olay

ABD’de 10 aylık bir kız bebek, annesinin erkek arkadaşının tecavüze uğradı. Apartmanın bodrum katında, bilinci kapalı bir halde bulunan bebek yaşama tutunamadı.

ABD’nin Virginia eyaletinde 10 aylık bir kız bebek, annesinin erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğrayarak öldü.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Polisin ifadesine göre; 32 yaşındaki Benjamin Taylor tarafından tecavüze uğrayan bebek, ailenin yaşadığı apartmanın bodrum katında, bilinci kapalı bir halde bulundu.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralı bebek, bütün müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

HERKESİ YASA BOĞDU!

Aile üyelerinin ifadesine göre, minik bebek hastaneye getirildiğinde beyin ölümü gerçekleşmişti ve onu kurtarmak için küçük bir ihtimal vardı.

Hastanede bir gün yaşama tutunabilen bebeğin ölümü herkesi yasa boğdu.

CİNAYET VE İSTİSMARDAN YARGILANIYOR

West Virginia Metro gazetesine konuşan ABD polisi, zanlının cinayet ve birinci dereceden cinsel istismar suçuyla yargılandığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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