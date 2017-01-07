ABD’de büyük şehirlerde şiddet suçları arttı

ABD’de geçen yıl mal kaybıyla sonuçlanan suçlar azalırken can kaybına yol açan şiddet suçlarında önceki yıla göre yüzde 14 artış oldu



ABD’de son bir yılda büyük şehirlerde işlenen şiddet suçları ve cinayet oranları arttı.

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Brennan Adalet Merkezine göre, geçen bir yılda ülke genelinde şiddet olayları yüzde 3,3, şehirlerdeki cinayetler ise yüzde 14 oranında yükseldi.

Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Memphis, Nashville, Orlando ve San Antonio gibi önde gelen 13 kentte suç ve cinayet oranlarında son bir yılda artış yaşandı. Bir önceki yıla göre 2016’da cinayetler Los Angeles’ta 282’den 293’e, Dallas’ta 136’dan 173’e, Las Vegas’ta 127’den 176’ya, San Diego’da 37’den 67’ye, Memphis’te 135’ten 180’e​ ve Houston’da 303’ten 349’a çıktı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayınladığı son rapora göre, ülkede bir yılda 1 milyon 195 bin 704 şiddet içeren suç işlendi.

Ülke genelinde, son bir yılda işlenen şiddet suçları sonucunda cinayetle öldürülenlerin sayısı da 15 bin 696 olarak belirlendi.

ABD’de geçen bir yılda 90 bin 185 tecavüz polis kayıtlarına geçerken ülke çapındaki 327 bin 374 hırsızlık olayında yaklaşık 390 milyonluk mal kaybı oluştu.

Mülkiyete karşı işlenen suçlarda tahmini değer kaybının 14 milyar 300 milyon dolara ulaştığı ABD’de, çalındığı rapor edilen malların toplam değerinin ise 12 milyar 420 milyon dolar olduğu belirtildi.

Cinayetlerin yüzde 71,5’i, soygunların yüzde 40,8’i ve fiili saldırıların da yüzde 24,2’si ateşli silahla yapıldı.

Polis şiddeti bin 152 can aldı

2013 yılından bu yana polis şiddeti sonucunda hayatını kaybedenlerin günlük istatistiğini tutan “Polis Tarafından Öldürülenler” adlı sivil toplum kuruluşunun “killedbypolice.net” internet sitesi üzerinden yayınladığı rakamlara göre, 2016’da polisin öldürdüğü kişi sayısı bin 152 olarak kayıtlara geçti.

2017’nin ilk 5 gününde ise polis şiddeti sonucunda ölen Amerikalı sayısı 16 oldu.

Chicago’da şiddet rekoru

Cinayetlerin son 19 yılın en yüksek düzeyine ulaştığı Chicago’da 3 bin 350 silahlı şiddet olayında 762 kişi öldürüldü.

Sadece Noel hafta sonunda 60 ayrı silahlı şiddet olayında 11 kişinin öldüğü kentte yılbaşı gecesi de 3 kişi öldürüldü, 16 kişi yaralandı.

Nefret suçlarında artış var

Geçen yıl ABD genelinde yüzde 6 artışla 5 bin 818 nefret suçu işlendi.

İşlenen suçların istatistiğine göre, Müslümanlara karşı bağnazlığın büyük oranda arttığı görülüyor. Müslümanlar dışında, Yahudilere, siyahilere, LGBT üyeleri ve diğer azınlıklara karşı işlenen suçlar da nefret suçları arasında bulunuyor.

FBI’nın son verilerine göre, Müslümanlara yönelik nefret suçlarında yüzde 67 artış görüldü. 2014’te Müslümanlara yönelik 154 saldırı varken bu sayı 2015’te 257’ye yükseldi.

Son yıllarda Müslümanlara yönelik nefret suçlarının artmasında 2016 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarının hemen hepsinin İslam karşıtı seçim söylemlerinin payı büyük oldu. Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adayları arasından sıyrılıp, seçimlerde ABD’nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, son bir yıl içindeki nefret suçlarının artmasındaki en büyük paya sahip isim olarak öne çıktı.

ABD’deki Müslümanlara yönelik şiddette, DAEŞ terörünün ve Batı medyasında körüklenen İslamofobi’nin de büyük payı bulunuyor.

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