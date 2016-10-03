ABD’de akıl almaz olay

ABD’nin Florida eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kendisinden 44 yaş küçük bir kadınla evli olan adam eski aile albümüne bakarken kadının biyolojik torunu olduğunu fark etti.



Florida’da yaşayan 68 yaşındaki milyoner, aile albümüne bakarken biyolojik torunuyla evli olduğunu fark etti. Independent’in haberine göre, Miami’de yaşayan adam ve 24 yaşındaki karısı, durumun farkına üç ay önce vardı.

Albümlere bakarken adamın çocukluk yıllarından beri görmediği ilk eşinden olan çocuğunun fotoğrafına rastladılar. Genç kadın, kocasına, fotoğrafta ‘büyük oğlum’ diye gösterdiği adamın babası olduğunu söyledi. Kadın, “Babamı fotoğraf albümünde görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadım” dedi.

‘BOŞANMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Çift bir çöpçatanlık sitesinde tanışmış. Eşiyle tanışma anını anlatan adam, “Onun fotoğrafını ilk gördüğümde garip hissettim, dejavu oldum (Daha önce bu anı yaşama hissi)” dedi. “Tanımıyordum ama ailemden gibiydi” ifadelerini kullanan adam, ortaya çıkan gerçeğe rağmen eşiyle mutlu olduklarını ve boşanmayı düşünmediklerini söyledi. Maddi zorluklar yüzünden 2009 yılında ikinci evliliğini de bitiren adam iki sene sonra büyük ikramiye kazanarak milyoner olmuştu.

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