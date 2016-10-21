ABD Savunma Bakanı Ankara’da

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, bölgesel güvenlik konuları ve Irak ile Suriye’deki gelişmeleri Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara’ya geldi.



Bölgesel güvenlik konularında görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gelen ABDSavunma Bakanı Ashton Carter’ın uçağı, Esenboğa Havalimanı’na saat 08.30 sıralarında iniş yaptı.

Carter, 20-27 Ekim tarihleri arasında IŞİD ile mücadelenin önemli ortaklarıyla görüşmek veNATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika’yı ziyaret edecek.

Program çerçevesinde ilk olarak Türkiye’yi ziyaret eden ve Türk yetkililerle bir araya gelecek olan Carter, Türkiye’deki görüşmelerinde bölgedeki güvenlik konularının yanı sıraIrak ve Suriye’deki gelişmeleri de görüşecek.

SAVUNMA BAKANI IŞIK İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’la bir araya geldi.

Bölgesel güvenlik konularında görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gelen Carter, Milli Savunma Bakanı Işık’la görüştü. Bakanlıktaki görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Carter, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırımtarafından da kabul edilecek.

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