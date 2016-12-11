ABD Kongresi’nde FETÖ brifingi

ABD merkezli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu, Kongre’de Fetullah Gülen’in sözcüsü ve kişisel çevirmeni Alp Aslandoğan’ın da katıldığı bir brifing düzenleyerek Türkiye’de darbe girişimi sonrası yaşananları konuştu.



Etkinlikte Aslandoğan’ın lobi ve halkla ilişkiler işleri için anlaştığı Podesta Group’un ağırlığı hissedildi. Diğer bir adı Helsinki Komisyonu olan platform, ABD Kongre Üyeleri’nin yer aldığı fakat Kongre’ye bağlı olmayan bir devlet kuruluşu.

Sabah’tan Ragıp Soylu’nun haberine göre; 15 Temmuz sonrası “insan hakları ihlalleri” iddialarının dillendirildiği etkinlikte Alp Aslandoğan, insanların sadece ‘bir gruba’ yakınlıkları gerekçesiyle işlerinden olduğunu ya da tutuklandığını öne sürdü. Aslandoğan konuşması boyunca Gülen ve takipçileri için “mağdur” algısı yaratmaya çalıştı. Panelde Ankara’nın görüşlerini yansıtacak hiçbir isme ise yer verilmedi. Alp Aslandoğan yine toplantı öncesinde Helsinki Komisyon’un personel müdürü Mark Milosch ile ayak üstü bir sohbet etti ve burada Gülencilere ait özel mülklere devlet tarafından el koyulması meselesini gündeme geldi. Helsinki Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Başkanı Milletvekili Chris Smith ve Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker da Gülen sempatizanlığıyla bilinen isimler.

CLINTONLARA YAKIN ŞİRKET

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yöneten John Podesta’nın eş kurucusu olduğu şirketin, şehirdeki en güçlü lobicilerden biri olduğu biliniyor. Toplantıda Podesta Group’u temsilen, eski Başkan Bill Clinton yönetiminde görev alan Mark Tavlarides yer aldı. Tavlarides toplantı öncesi salonda Alp Aslandoğan’ı Helsinki Komisyonu çalışanlarıyla tanıştırma görevini de üstlendi. Tavlarides’in şirket sayfasında ise Kongre’deki bağlantılarıyla ilgili bilgi de bulunuyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail