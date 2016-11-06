ABD Genelkurmay Başkanı Ankara’da

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşmek üzere, bugün Ankara’ya resmi bir ziyarette bulundu. ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Genelkurmay Karargahı’nda toplantı yapıldığı öğrenildi.



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görüşüyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD tarafının talebi üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki görüşme devam ediyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail