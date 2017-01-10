ABD bu düelloyu konuşuyor

ABD’de Altın Küre ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülü alan oyuncu Meryl Streep, ödül konuşmasında ismini vermeden ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi. Film ve televizyon endüstrisinin Oscar ile birlikte en önemli ödülü olan Altın Küre’deki konuşmasında Streep, Hollywood’un yabancı çalışanlarla ayakta durduğunu belirterek “şiddet, şiddeti tetikler” dedi.

ABD başkanı seçilen Donald Trump, engelli New York Times muhabiri Serge Kovaleski’nin taklidini yaptığı için Altın Küre ödül töreninde kendisini kıyasıya eleştiren ünlü aktris Meryl Streep’e Twitter üzerinden yanıt verdi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen Altın Küre ödül töreninin sunuculuğunu, dünyaca ünlü komedyen Jimmy Fallon yaptı. Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Altın Küre’de, 14’ü sinema, 11’i ise televizyon olmak üzere 25 kategoride ödüller dağıtıldı.

Moonlight, drama dalında “En İyi Film” ödülünü alırken, komedi/müzikal dalında ise La La Land “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Drama dalında Casey Affleck “En İyi Erkek Oyuncu”, Isabelle Huppert “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanırken, komedi/müzikal kategorisinde ise “En İyi Erkek Oyuncu” Ryan Gosling, “En İyi Kadın Oyuncu” da Emma Stone seçildi. “En İyi Yönetmen” ödülünü, La La Land filmini yöneten Damien Chazelle alırken, onur ödülü olan Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü’ne Hollywood’un ünlü oyuncusu Meryl Streep layık görüldü.

MERYL STREEP VE JIMMY FALLON, TRUMP’I ELEŞTİRDİLER

Meryl Streep, gecede yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD’nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump’ı eleştirdi. Streep konuşmasına, “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başladı.

“Bir oyuncunun işi, bizden farklı olan insanların hayatlarına girmek ve onun hislerini size hissettirmektir” ifadesini kullanan Streep, “Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı; nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı” dedi.

Donald Trump, başkanlık seçimleri kampanyası esnasında yaptığı bir mitingde engelli New York Times Muhabiri Serge Kovaleski’nin taklidini yapmış, bu hareketinden dolayı eleştirilmişti.

Gecede Trump’ı eleştiren tek isim Meryl Streep değildi. Altın Küre’yi sunan Komedyen Jimmy Fallon, Donald Trump ile Game of Thrones dizisindeki zalimliğiyle tanınan Kral Joffrey karakterini kıyaslayan bir espri yaptı.

Altın Küre ödül töreninin ABD başkanlık seçim sisteminin aksine halen popüler oya değer verdiğini söyleyen Fallon, “Burası Altın Küre: Amerika’nın popüler oyunu onurlandırdığı yerlerden biri” ifadesini kullandı.

Ünlü komedyen ayrıca, “Game of Thrones pek çok entrika ve şaşırtıcı ana sahne oldu, pek çok kişi Kral Joffrey’nin yaşadığı takdirde nasıl olacağını merak ediyor. 12 gün sonra anlayacağız” dedi.

TRUMP’TAN SERT YANIT

Donald Trump’sa Streep’e yanıtını başkanlık kampanyasında da aralıksız kullandığı Twitter hesabı üzerinden verdi.

Trump şöyle yazdı: “Hollywood’un en çok abartılan oyuncularından Meryl Streep beni tanımamasına rağmen dün gece Altın Küre’de bana saldırdı. Büyük bir mağlubiyet yaşayan bir Hillary dalkavuğu. 100’üncü kez söylüyorum, ben engelli bir muhabirle dalga geçmedim (asla böyle bir şey yapmam). 16 yıllık bir hikayeyi beni kötü göstermek için değiştirip yazdığı için onu rezil ettim. Sadece daha fazla yalancı medya!”

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