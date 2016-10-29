90 yaşında sokakta kaldı

Adana’da 90 yaşındaki Sabri Baran, uzun yıllar yaşadığı evi yıkılınca, parkta yatıp kalkmaya başladı.



Merkez Seyhan ilçesinin Kocavezir mahallesindeki gecekonduda uzun yıllar tek başına kiracı olarak yaşayan bedensel engelli Sabri Baran’ın evi, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Yıkılan evden sünger bir yatak ile bir çantaya sığan kıyafetlerini kurtaran Baran, ömrünü geçirdiği aynı mahalledeki parka yerleşti. Karacaoğlan caddesi üzerinde işyeri bulunan esnaf, yaşantısına tanık oldukları Sabri Baran’a sahip çıktı. Her gün bir esnaf Baran’ın yiyecek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Hayatta olan tek yakını da Mardin’e oturan ve bakacak kimsesi olmayan yaşlı adamın ömrünün son günlerini huzur içerisinde geçirmesini isteyen esnaf, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sahip çıkmasını isteyerek başvuruda bulundu.Ancak uzun süre geçmesine rağmen Baran’a sahip çıkan olmadı. Yaklaşık 10 günden beri Sabri Baran’ın parkta yatıp kalktığını, ihtiyaçlarını da esnafın karşıladığını söyleyen vatandaşlar, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 183 hattını sürekli arıyoruz. 2 kez polis ekibi geldi, Sabri Baran’ı yaşlı bakım evine götürdü. Ancak, 2 veya 3 gün kaldıktan sonra bakımevinin görevlileri dışarıya attı. Sabri Baran da ömrünü geçirdiği bu mahalleye geri geliyor” dedi.

İstanbul’da bir bakımevine gitmek istediğini söyleyen Sabri Baran, “Maaşım olmadığı için dışarı atıyorlar. Ben bakım evine gitmem” diye açıklama yaptı.

DHA

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