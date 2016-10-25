83 yıl öncesinin kıyafetleriyle 29 Ekim coşkusu

Bursa’da yüzbinler Cumhuriyetin 93.yılı kutlamaları için Nilüfer’de buluşacak. Bu yıl 10.yıl konsepti ile yapılacak kutlamalarda 3 bin kişi 83 yıl öncesinin kıyafetlerini giyecek. O günün kıyafetleri ise özel bir moda evinde hummalı bir çalışma ile 29 Ekim törenlerine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Cumhuriyetin 93’üncü yılı Bursa Nilüfer’de farklı bir konsept ile kutlanacak. “Cumhuriyetimiz değerlidir” sloganıyla düzenlenecek yürüyüşte Cumhuriyetin 10’uncu yılında yapılan kutlamalar günümüze taşınacak. 3 bin kişi o dönemin kostümleri ile yürüyüşte yer alacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek yürüyüş 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı’ndan başlayacak. Yürüyüşte, 1933 yılına ait giysiler yer alacak. 3 bin kişiye dağıtılacak kostümleri giyen vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapılacak.

Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının giydiği giysiler hazır

Kortej yürüyüşünde kullanılacak giysiler İstanbul Pendik’teki bir kostüm firmasında üretiliyor. Hummalı bir çalışmanın olduğu kostüm firmasının Genel Müdürü Yasemin Alyeşil: “Nilüfer Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 10’uncu yıl kutlamalarını canlandırması yapılıyor. 29 Ekim günü 1933 yılı Ankara’sında Cumhuriyet nasıl kutlandıysa aynı şekilde kutlama yapacaklar. Sokaklar ona göre düzenlenecek. Biz işin kostüm ayağıyla ilgileniyoruz. O gün o kutlamada insanlar neler giydiyse benzer kıyafetleri biz üretiyoruz. Yaklaşık 3 bin kişi bu kıyafetlerle Nilüfer caddelerinde yürüyecekler. Tasarımcı arkadaşların çizdiği modelleri kitaplardan arşivlerden yararlanarak yaptık. Gazeteci çocuklar var, süvariler var. Kadınlar ve erkekler o günkü şartlarda ne giyiyor. Modernleşmiş Türkiye’de ne giyiyorlarsa onları giyecekler. Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının giydiği kostümler var. Ama o günkü koşullarda Cumhuriyet Ankara’sında giydiği kostümler var” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Cumartesi günü tüm Bursalıları Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na davet ederken, “Bu yıl FSM Bulvarı hastane alanında özel bir sahne oluşturulacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsü hologram teknolojisi kullanarak yansıtılacak. Atatürk’ün 10. yıl konuşmasının ardından alanda toplananlarla birlikte 10. Yıl Marşı hep birlikte söylenecek. Ayrıca cumhuriyet sevdalıları özel sergiyi de gezme fırsatı bulacak” dedi.

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