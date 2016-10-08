82 yaşındaki annesini başını ezerek öldürdü

Osmaniye’de, şizofreni tedavisi gören Necip Kocamanoğlu, annesi 82 yaşındaki Hüsne Kocamanoğlu’nu başını ezerek öldürdü. Başından yaralı olan Necip Kocamanoğlu da tedaviye alındı.



Osmaniye’nin Kadirli İlçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’nde, şizofreni tedavisi gören 56 yaşındaki Necip Kocamanoğlu, annesi 82 yaşındaki Hüsne Kocamanoğlu’nu başını ezerek öldürdü. Başından yaralı olan Necip Kocamanoğlu tedaviye alındı.

ÜSTÜ BAŞI KAN İÇİNDE HURDACIYA GELDİ

Şizofreni tedavisi gören Necip Kocamanoğlu, üstü başı kanlı halde evlerine 20 metre uzaklıktaki hurdacıya gelerek annesini öldürdüğünü söyledi. Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Başından yaralı olan ve bunu nasıl yaptığı henüz bilinmeyen Necip Kocamanoğlu, götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BAŞI EZİLEN ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren polis ve sağlık ekipleri de başı ezilen Hüsne Kocamanoğlu’nun öldüğünü belirledi. Sarımsak döveceği ve tornavida ile başı ezildiği anlaşılan yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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